Grønlandsk rypejæger til Marstal: Søfartsmuseet køber endnu et Carl Rasmussen-maleri

Marstal/København: Tirsdag var museumsleder Erik Kromann en tur i København for at købe et nyt maleri til museet.

På Bruun Rasmussens Auktioner lykkedes det ham at få fat i et af Carl Rasmussens grønlandsstykker til den nette sum af 36.400 kroner.

Maleriet, som forestiller en grønlandsk rypejæger, der rutsjer ned ad et bjerg med sin fangst, er malet i 1871 og måler 52 x 41 cm.

Den grønlandske rypejæger er allerede kommet op at hænge på museets vægge, og museumsleder Erik Kromann fortæller, at museet nu ejer omkring 50 Carl Rasmussen-malerier samt et utal af akvareller og skitser.

Carl Rasmussen var en kendt marine- og grønlandsmaler, som boede i Marstal. Han døde i 1893, hvor han formentlig faldt over bord fra en grønlandsk brig.

Pengene til erhvervelsen af det nye maleri er doneret af Ny Carlsberg Fondet./ANBI