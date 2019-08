Golfdebat: Du skyder helt forbi, Morten Brixtofte

Læserbrev: Normalt har jeg meget sympati for Morten Brixtoftes budskaber, men jeg bliver meget ked af hans udtalelser omkring tilskud til Ærø Golfklub.

Jeg er stor fortaler for naturbevarelse, og ser da gerne mere skov og ikke mindst mere økologi på Ærø, og her mener jeg, at Morten skyder helt forbi med sit indlæg.

På golfbanen har vi en masse vilde planter med heraf følgende dyreliv. Her er levende hegn og høje træer, og i modsætning til hvad Morten postulerer, må man gerne færdes i omgivelserne, men kun på de markerede stier. Dvs. at man kan komme ned til Næbbet og ud til spidsen af Ærø ved Skjoldnæs. At man ikke kan gå på banerne, uden at man er golfspiller, er mest af alt et sikkerhedsspørgsmål, men alle er velkomne på arealerne omkring fyret og klublokalerne. Her er også borde og bænke, som man frit kan benytte.

Prisen/tilskud fra kommunen! En golfbane skal vedligeholdes. Græsset skal slås og banen i det hele taget trimmes. Her er ansat en mand til at sørge for at det gøres ordentligt. Vores greenkeeper aflønnes af medlemmerne. Maskinerne betaler vi også selv, og en masse medlemmer er frivillige med at holde maskineriet i gang. De frivillige sørger også for at bemande kontoret, så vore gæster får en god oplevelse ved deres besøg.

Jeg postulerer ikke, at det er gratis at spille f.eks. fodbold, men vi er da heldigvis ikke nået til, at det er fodboldspillerne selv, der skal slå græsset, eller finansiere maskinerne.

Med håb om forståelse. Bente Svava Hansen