Der er et hav af koncerter og foredrag på Motorfabrikken Marstals program for foråret og sommeren.

Ærø: Der bliver rigeligt at se til for de kulturglade ærøboer i løbet af foråret og sommeren.

Motorfabrikken Marstal har offentliggjort et tætpakket program, der blandt andet byder på koncert med Poul Krebs, foredrag med Jan Gintberg og ungdomskoncert med Aksglæde.

Den 26. januar slår fabrikken dørene op i anledning af, at det er to år siden, at de tre motordamer Lone Søndergaard, Nina Andersen og Julie Skaar købte fabrikken på tvangsauktion, og det bliver fejret med åbent hus og oplæg fra Ane Cortzen.

Den 11. februar er der medlemsforedrag med tv-mand og tidligere filmskolerektor Poul Nesgaard, og der skal man enten være medlem af motorfabrikken eller betale entré for at kunne deltage.

Den 22. februar er der foredrag med Jan Gintberg, og her blev samtlige 200 billetter revet væk på bare otte timer, fortæller Lone Søndergaard.

- Foredraget foregår på navigationsskolen, og her er der plads til 200 mennesker. Vi har talt om, at vi kunne have holdt foredraget i Ærøhallen i stedet, men det ville ikke have været det samme, siger hun.

Den 23. august afholder fabrikken ungdomstopmøde, og her kommer Aksglæde og giver koncert.

- Det arrangement er vi ikke færdige med at arrangere endnu, men tanken er at holde et ungdomstopmøde for de unge under 25 år. Det skal være et møde, som bliver afholdt år efter år, og det kan for eksempel handle om politik, livsstil eller noget helt andet. Vi vil gerne samle en masse unge mennesker på Ærø og lave en spændende dag for dem, forklarer Lone Søndergaard.

Hun forventer, at der bliver plads til 100-150 unge til ungdomstopmødet, og at det skal afholdes i motorfabrikken.

Den 31. august er der koncert med Poul Krebs, og det kommer til at foregå i Ebbes Bådebyggeri.

- Vi arbejder på, at der kommer noget streetfood og et opvarmningsband også, så det bliver et lidt større arrangement. Der bliver plads til cirka 500 mennesker til koncerten, og jeg regner med, at billetsalget starter i marts, fortæller Lone Søndergaard.

Den 26. september er der foredrag med journalist Anders Agger, og det kommer formentlig til at foregå i motorfabrikken med 120 deltagere.

- Vi har ikke fået talt med Anders Agger om indholdet endnu, men det kommer, siger Lone Søndergaard, der understreger, at der kan ske ændringer og blive knyttet nyt arrangementer til forårets og sommerens program.

- Vi lægger skinnerne, mens vi kører, siger hun.