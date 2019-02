Gigtramt og handicapråd kritiserer rederi: - Vi er ikke tilhængere af at isolere de handicappede

Christa Christensen mener i et læserbrev, at den nye Marstal-færge udstiller de handicappede, når der ikke er en elevator, så der er den samme adgang til salonen som for alle andre. Ærøexpressens bestyrelsesformand, Christian Holm, afviser kritikken og ærgrer sig over, at hun ikke har henvendt sig med ønsker til designet noget før.