Generationsskifte: Ung kvinde er ny formand for Marstal IF

Marstal: Marstal Idrætsforening (MIF) har fået ny formand. Eller forkvinde måske rettere. For det er 29-årige Maria Brygger Mortensen, der tager over fra Lennart Mogensen, som takker af efter mange år i formandsstolen.

Og det er et valg, der glæder næstformanden, Henning Hansen.

- Vi har generelt i foreningen og forretningsudvalget været gennem et generationsskifte. Det er jeg utrolig stolt af og positiv over. Det er det, mange foreninger kæmper med at finde. Det er meget positivt, at der er unge, der gerne vil bidrage til det frivillige arbejde, siger han.

Maria Brygger Mortensen, som arbejder som lærer på Ærø Efterskole, betegnes af næstformand og afgående formand som energisk og arbejdsom. Hun har tidligere været engageret i arbejdet med at arrangere den årlige sommerfest, Grollefesten.

Nyt medlem i MIF's forretningsudvalg er også Henning Møller. Han afløser Per Maler Andersen. Derudover er Henrik Skærning menigt medlem og Mads Nielsen sekretær.