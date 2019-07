Gang i havnelivet: Gode dage i Ærøskøbing og Marstal

Ærøskøbing/Marstal: - Det går godt.

Det er den korte og præcise vurdering fra havneopkræver i Ærøskøbing Havn, Frank Pedersen. Han fortæller, at man tirsdag havde hele 334 anløbne skibe, og det er indtil videre årsrekorden. Og selvom han først vil konkludere på året, når sæsonen er slut, er han indtil videre fortrøstningsfuld.

- Vi kan ikke sammenligne med sidste år på grund af den lange sommer, så jeg sammenligner mere med 2017. Men mon ikke, vi kommer op på omkring 12.500 besøgende skibe, som vi plejer, siger han.

På grund af de mange anløb tirsdag, måtte enkelte skibe sejle videre eller ligge for anker. Og det kan heller ikke undgås, at man på årets travleste dage kommer til at ligge lidt i lag.

- Det kan ikke undgås. Når de ringer og spørger om der er plads, siger jeg, at de ikke skal komme for sent, siger Frank Pedersen og fortæller, at "sent" er efter klokken 9 om morgenen.