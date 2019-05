Fynske folketingskandidater vil nedlægge central bryllupsenhed

Krisen i bryllupsturismen er alvorlig, mener fire sydfynske kandidater til Folketinget. De siger samstemmende, at de ønsker at nedlægge den centrale enhed og give kommuner som Ærø mulighed for igen selv at behandle ansøgninger fra giftelystne udenlandske par. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) lover større ændringer, men afviser at lukke enheden.