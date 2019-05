Fyns Amts Avis inviterer til valgdebat om bryllupsturismens fremtid

Fyns Amts Avis inviterer til debatmøde med børne- og socialminister Mai Mercado (K), Søren Hillers (R), Kim Aas Christensen (S), Karsten Hønge (SF) og Ole Pedersen (V) for at høre, hvad de fem fynske folketingskandidater har tænkt sig at gøre for at redde den ærøske bryllupsturisme.

Ærø: Det spidser i alvorlig grad til for den ærøske bryllupsturisme. Men nu har flere politikere meldt sig på banen for at redde, hvad reddes kan, ved at nedlægge den centrale prøvelsesenhed, der siden nytår har stået for at udstede bryllupstilladelser. En dramatisk løsning på et stort problem.

Fyns Amts Avis har sat en række centrale politikere i stævne for at debattere, hvad der skal gøres for at rette skibet, inden det er for sent, og der sker uoprettelig skade på Ærøs erhvervsliv.

Debatten kommer til at foregå på Landbogården i Ærøskøbing på næste fredag, hvor alle, der møder op, kan skyde på politikerne for at høre, hvad netop de har tænkt sig at gøre.

Fyns Amts Avis har placeret fem politikere i skudlinjen:



Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti, børne- og socialminister i den nuværende regering med ansvar for den nye ægteskabslov, opstillet i Odense.

Søren Hillers, folketingskandidat for De Radikale opstillet i Faaborg-Ærø-kredsen og medlem af Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse.

Ole Pedersen, folketingskandidat for Venstre også i Faaborg-Ærø-kredsen og ligeledes medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn.

Kim Aas Christensen, folketingskandidat i samme kreds for Socialdemokratiet og også kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Karsten Hønge, medlem af Folketinget for SF og kandidat til både Folketinget og i Europaparlamentet opstillet i Svendborg-Langeland-kredsen.

Hvis du vil deltage i debatten, skal du blot møde op på Landbogården, Vestergade 54 i Ærøskøbing fredag 31. maj kl. 15. Der er plads til 140 deltagere, og pladserne fordeles efter ført-til-mølle-princippet. Debatten styres af lokalredaktør Anders C. Østerby og varer en time.