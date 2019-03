Ærø: Rederiet Ærøexpressen har taget hul på endnu et punkt, der omhandler den kommende færgerute mellem Marstal og Rudkøbing. For mens der allerede kører en bus til færgelejet i Marstal, mangler den på den anden side. Nu har rederiet holdt det første af en række møder, som man har planlagt med Langeland Kommune og Fynbus om at servicere de passagerer, der måtte have et behov for at blive fragtet videre fra færgen med bus.

- Vores ønskescenarie er at få bussen ned til færgen til de afgange, hvor der er størst behov, det vil sige nogle gange om morgenen og nogle gange om eftermiddagen, siger bestyrelsesformand Christian Holm.

Anne Daugbjerg Mortensen, som er planlægnings- og driftschef i Fynbus, bekræfter, at man har holdt det første møde, og at opfølgende møder er planlagt.

- Aftalen er, at vi laver en analyse af, hvilke muligheder der er, og så tager vi dialogen med Langeland Kommune om, hvad der er muligt.

Meget mere kan Anne Daugbjerg Mortensen ikke sige, andet end at hun ikke er afvisende.

- Jeg synes, vi har haft en gode dialog, og vi har også aftalt opfølgende møder. Så den er bestemt ikke lukket. Nu skal vi bare lave vores benarbejde.

I øvrigt går selve byggeriet af færgen som planlagt, fortæller bestyrelsesformand Christian Holm.

- Hvis vejr og vind tillader det, forventer vi, at skroget skal sættes i vandet i Riga fredag den 5. april. Der skal laves nogle ting, og så skal den sejles op til Hvide Sande i begyndelsen af maj. Så det er som planlagt tidsmæssigt, siger han.