Frist udløbet: Minister har endnu ikke svaret på udvalgsspørgsmål om Hamed

Ærø/Christiansborg: Efter artikler i Fyns Amts Avis om Udlændingestyrelsens afslag på opholdstilladelse til Hamed Rezaii stillede MF Andreas Steenberg (R) den 5. december 2018 et såkaldt udvalgsspørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om sagen. Selv om fristen ifølge Folketingets regler for at svare er fire uger, er der endnu ikke kommet svar.

Andreas Steenberg spurgte blandt andet: "Hvordan kan det være at Hamed Rezaii er blevet udvist til et land, hvor han kun har boet i 14 dage, som Fyns Amts Avis har beskrevet det? Hvorfor tæller det ikke ind i betragtningen at han er en del af en forfulgt gruppe i Afghanistan? Hvorfor har hans selvmordstruende sygdom og adfærd ingen betydning for sagens afgørelse?"

Fyns Amts Avis har spurgt ministeriet, hvorfor ministeren endnu ikke har svaret, og hvornår hun forventes at svare. Ministeriets pressechef, Sofie Odgaard, svarer i en mail, at ministeren forventes at svare i løbet af januar og har ikke yderligere kommentarer. /ANDO