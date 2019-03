Friske tal: Behandling af bryllupsansøgninger halter fortsat i Statsforvaltningen

Statsforvaltningen har svært ved at overholde løftet om at behandle sager med udenlandske par, der vil giftes i Danmark, inden for den lovede tidsfrist på fem arbejdsdage. Det er kun lykkedes i 75 procent af de sager, der er afgjort. Dertil kommer de sager, der stadig er under behandling.

Ærø: Mohamad Khair Albaba og Mais Alsousli, som blev gift på Ærø fredag formiddag, ventede tre uger på at få godkendt deres ansøgning om at blive gift i Danmark. Og de er ikke alene om at vente længe på at få behandlet deres ansøgning. 25 procent af de sager, der er blevet færdigbehandlet i løbet af de første to måneder af året, er nemlig ikke blevet behandlet inden for de lovede fem arbejdsdage. Det viser tal fra Statsforvaltningen, som Fyns Amts Avis har fået aktindsigt i.

Af de sager, der er truffet afgørelse i i januar måned, er sagsbehandlingsfristen ikke blevet overholdt i 43 ud af 146 afgjorte sager, svarende til 29 procent. I februar ser det lidt bedre ud. Her er målet ikke blevet nået i 91 sager ud af 429 eller 21 procent af sagerne.

Statsforvaltningen har i tallene kun opgjort sagsbehandlingstiden for de afgjorte sager. Den nye enhed har i alt modtaget 1606 sager i løbet af årets to første måneder, alle kommuner inklusive. Der er i alt truffet 575 afgørelser, mens 1031 ansøgninger per 27. februar stadig var "verserende". Statsforvaltningen har ikke opgjort, hvor mange af disse sager der har ligget i mere end fem dage.

Ifølge tallene fra Statsforvaltningen er der i 668 sager bedt om yderligere oplysninger. I de tilfælde, har enheden selv skrevet i et brev til bryllupsbureauerne, "er der ingen lovbestemt sagsbehandlingsfrist". Og det skal laves om, lyder det fra Ærø Kommunes kommunaldirektør, Allan Krogh Filtenborg. Han siger, at der er fremgang at spore, men:

- Det er stadig en udfordring at overholde sagsbehandlingstiden. I forhold til reglen med de fem dage er det vigtigt, at den også gælder, når en sag er oplyst. Det ville give en sikkerhed for, at når sagen er oplyst, så går det stærkt, siger han.