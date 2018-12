Politikerne i Kultur- og socialudvalget foreslår at etablere et afskærmet patientrum på Ærøfærgerne, som ældre og borgere, der er på vej til og fra behandling kan trække sig tilbage til.

Ærø: Kemo og pomfritter går bare ikke sammen. Men på Ærøfærgerne kan det nogle gange være svært at blive fri for mados og larm, når man skal hjem fra behandling på fastlandet. Derfor foreslår Kultur- og socialudvalget i Ærø Kommune at oprette et patientrum på Ærøfærgerne, hvor patienter og ældre borgere kan trække sig tilbage og sidde i mere rolige og private omgivelser under overfarten.

- Alle politikere har i tidernes løb fået henvendelser fra borgere, som føler sig eksponeret ved at sidde i det offentlige rum og have det rigtig skidt, så man har et ønske om at kunne trække sig væk fra alles blikke, forklarer viceborgmester og medlem af udvalget Inga Blom Thomas (S).

Hun fortæller, at hun allerede i en tidlig fase af elfærgen Ellens tilblivelse kæmpede for et patientrum, og at det er blevet en del af færgens indretning. Men på tvillingefærgerne er det et problem for mange, siger hun.

- Fordi vi har et sundhedsvæsen, der er så centraliseret og specialiseret, skal vores borgere rejse for at få behandling. Og for dem, der modtager kemo og skal hjem med stærk kvalme, er det ikke altid lige sjovt at sidde i pomfritdunst, siger hun.

Også fra Seniorrådet er der et stort ønske om et rum, hvor man kan hvile sig, fortæller Inga Blom Thomas, der mener, at behovet for især patienter gradvist er blevet større, i takt med at centraliseringen af sundhedsvæsnet er taget til gennem årene.

- Behandlingen foregår i de specialiserede supersygehuse, men pleje skal foregå ude i kommunerne. Det er den omlægning af sundhedsvæsnet, som vi er vidner til i øjeblikket. Det skal man tænke ind i forhold til transport, og der er færgerne et omdrejningspunkt for os.

Da færgeområdet hører under Økonomi- og erhvervsudvalget, er det medlemmerne her, der i første omgang skal tage stilling til patientrummet.