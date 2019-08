Fremgangen fortsætter: Ærø fik tre nye beboere

Ærø: Fremgangen fortsætter. Den er ganske vist lille, men den er der. Således er der i juli måned blevet tre flere indbyggere i Ærø Kommune, end der var måneden før. Det viser den seneste opgørelse, som Ærø Kommune hver måned offentliggør.

Juni endte med et plus på ni, mens maj gav ti flere på plus-siden. Samlet har de tre seneste måneder altså givet en fremgang på 22 borgere. Men selv hvis fremgangen skulle fortsætte, er der stadig et stykke vej, før det oparbejdede minus er udlignet. De første tre måneder af året gavn nemlig samlet et minus på 51, så det foreløbige resultat for året siger minus 29 borgere.

I alt er der nu 6036 borgere på Ærø.