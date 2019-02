Fra underskud til stort plus: Godt år for ÆIK

Et større fokus på kvalitetsarrangementer og påpasselighed med udgifterne har givet ÆIK plus i klubkassen.

- Det er jo primært, fordi vi har været gode til at tænke os om i forhold til, hvad vi bruger vores penge på. Og det har blandt andet betydet, at vi sidste år ikke holdt Novemberfesten, som vi ellers plejer at gøre. Det er en kæmpe opgave at få den op at stå, og det har trukket på utrolig meget frivillig arbejdskraft. I stedet koncentrerer vi os nu om mindre men mere attraktive events. Så vi arrangerer stadig ting, bare i en meget mindre skala, og det har betalt sig, forklarer Nina Folmer.

- Regnskabet så noget bedre ud i 2018, end det gjorde i 2017. Vi kom ud af forrige år med et underskud på godt 41.000 kroner, og det havde vi sidste år vendt til et overskud på 153.000 kroner, fortæller bestyrelsesmedlem og sekretær i ÆIK Nina Folmer.

Ærøskøbing: Det var et endog særdeles fint regnskab, som deltagerne ved årets generalforsamling i Ærøskøbing Idrætsklub, ÆIK, forleden blev præsenteret for.

Fokus på fest

Som en del af ÆIK's ændrede fokus på, hvilke arrangementer man kaster sig ud i, fortæller Nina Folmer, at man på generalforsamlingen også besluttede at omtænke fordelingen af formandsposter i betstyrelsen.

- Posten som formand for festudvalget er en stor post med rigtig meget arbejde i. Normalt har det været sådan, at den er blevet besat af et bestyrelsesmedlem, men for ikke at gøre arbejdsmængden så voldsom, besluttede vi at skille netop den formandspost ud og give den til en, der ikke sidder i bestyrelsen, så vedkommende kan koncentrere sig kun om festudvalgets opgaver, fortæller Nina Folmer.

Her faldt valget på Pernille Rønn Bolding, der overtager udvalgsformandsposten efter Stefan Graage, der ikke bare trådte ud af udvalget, men helt valgte at trække sig fra bestyrelsen.

På hans plads i bestyrelsen indtrådte Rikke Albertsen, mens både Erik Teglbjærg og Marianne Madsen modtog genvalg.