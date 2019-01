Fra den ene ø til den anden: Sognepræst forlader Ærø efter otte år

Ærø: Det er et ønske om at komme tættere på familien, der har fået sognepræst Jeppe Sørensen og hans familie til at forlade Ærø og prøve lykken på Falster, hvor han skal være sognepræst i Tingsted lidt uden for Nykøbing.

- Vi har hele tiden leget med tanken om at komme nærmere familien, og så viste der sig den mulighed, fortæller Jeppe Sørensen, som oprindeligt er fra Vestsjælland.

Jeppe Sørensen har været sognepræst på Ærø i otte år, og det har været otte gode år på øen, fortæller han.

- Jeg har altid godt kunnet lide stemningen på øen. Det har været som et paradis. Der er noget helt særligt og trygt ved Ærø, for eksempel at man ikke låser døren. Så det har været en god oplevelse at lære Ærø at kende.

Det praktiske omkring flytningen er ved at være på plads, men følelsen af ikke længere at være på Ærø er han mere spændt på.

- Det bliver mærkeligt. Det bliver et vemodigt farvel og samtid med mod på nye oplevelser, siger han.

Jeppe Sørensen holder afskudsgudstjeneste i Ærøskøbing og Tranderup Kirker søndag klokken henholdsvis 10 og 14. Begge steder bliver afskeden markeret med kaffe og kage efter gudstjenesterne. I Tranderup vil det foregå på Vindeballe Kro.