Søby: Politiet er stadig i gang med at efterforske den hændelse i Søby mandag den 13. maj, hvor 40-årige Henrik Groth Rasmussen - ifølge politianklagerens sigtelse - blev udsat for så megen vold, at han dagen efter døde af det.

To personer - en 57-årig mand, som blev anholdt tirsdag den 14. maj - og en 42-årig mand, der blev anholdt fredag den 17. maj - er fortsat varetægtsfængslet i sagen, oplyser politikommissær Jack Liedecke. Begge blev fængslet for lukkede døre, så det er begrænset, hvor mange detaljer han kan afsløre.

- Vi har undersøgt gerningsstedet, og vi arbejder videre med tekniske spor fra gerningsstedet, og vi har foretaget en del vidneafhøringer, og nogle skal genafhøres. Det er en ganske traditionel efterforskning, siger han.

De to mænd er varetægtsfængslet henholdsvis til den 12. og den 14. juni, men det kan blive forlænget, vurderer Jack Liedecke.

- Jeg forventer, at vi har efterforskning, indtil vi har resultatet af den tekniske undersøgelse, så der vil formentlig ske en fristforlængelse. Men det er op til retten at bestemme i sidste ende.

Henrik Groth Rasmussen skal begraves fra Søby Kirke lørdag den 1. juni.