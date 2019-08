Der kan forventes en forsinkelse på cirka 80 minutter på afgangene mellem Svendborg og Ærøskøbing hele søndagen.

Det fortæller Ruben Bojesen fra Ærøfærgerne.

- Forsinkelsen skyldes, at de havde problemer med at få den første færge afsted i morges. Det kommer desværre til at påvirke afgangene hele dagen.

Ruben Bojesen fortæller dog, at færgesejladsen mandag ikke bliver påvirket af søndagens udfordringer.