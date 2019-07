Fornyelser på årets jazzfestival med ungt stjerneskud og støttearmbånd

Ærø: Der er som sædvanlig jazz i Ærøskøbing i slutningen af uge 31, og det sydfynske jazzorkester Two Tone Chili åbner også Ærø Jazzfestival, som de plejer, med jazzparade i gaderne torsdag den 1. august klokken 12.

Men alt er på ingen måde, som det plejer at være, for bestyrelsen bag jazzfestivalen har flere fornyelser til årets festival, fortæller formand Mogens Kingo. En af dem er, at festivalen tyvstarter med to arrangementer allerede onsdag: børnekoncert med Mek Pek og Åh Abe om formiddagen og et arrangement på Landbogården om aftenen, hvor man kan lære at danse Lindy Hop, en swing-dans fra slutningen af 1920'erne og 1930'erne.

- Tidligere har vi haft et salsaarrangement, og det har været en stor succes, men vi syntes, det kunne være sjovt at prøve noget nyt, siger Mogens Kingo og fortæller, at der er modeshow med Lindy Hop-kjoler og whisky-smagning, så der både er noget at komme for for herrer og damer.

Arrangementet koster 150 kroner. Til gengæld - og det er en anden fornyelse - er alle koncerter på Det Gamle Værft gratis i år.

- Baggrunden var at få flere mennesker ind til koncerterne. Ved at have åbne porte er der bedre mulighed for at høre musikken - og så håber vi selvfølgelig at sælge noget mere øl og vand, siger han.

For at gøre de gratis koncerter mulige har festivalen i år indført et støttearmbånd til 130 kroner.

- Så støtter man de gratis koncerter, og man får rabat på øl og vand på værftet og tilbud på lokale restauranter og caféer. Det er et nyt tiltag, men vi har solgt mange allerede, og det er ret fedt, at det er blevet taget godt imod. Vi håber at sælge endnu flere under festivalen, siger Mogens Kingo.

Endelig er festivalens program med 25 koncerter og arrangementer ifølge formanden også mere jazzet i år, end det plejer.

- Vi har fået meget ros for programmet, folk tager godt imod det, og vi håber, det bliver en succes.