Foredrag med misbrugsekspert på Ærø: Bliv klogere på medicinsk cannabis

Ærø: Hvad er medicinsk cannabis egentlig? Hvilke bivirkninger har det, hvem kan have glæde af det, og kan man få det af sin egen læge?

De spørgsmål - og mange flere - om medicinsk cannabis kan man få svar på, når misbrugsekspert, psykiater og professor Henrik Rindom holder foredrag om emnet onsdag den 27. februar i Torvecentret i Marstal.

Det er den lokale ærøske afdeling af Gigtforeningen, der har sat foredraget op, og formand Christa Christensen fortæller, at hun har arbejdet på at få Henrik Rindom til Ærø det seneste års tid. For når man bor på Ærø, har man ikke altid mulighed for at besøge de større byer, hvor han normalt holder sine foredrag, forklarer hun. Og potentielt er det relevant for mange på Ærø, ikke kun gigtpatienter, mener hun.

- Det er også sklerose, kræft, nervebetændelse - alle typer af smertepatienter kan have gavn af det, siger hun og håber derfor, at mange vil møde op.

- Målet er at give information om det, så folk kan tage oplyst stilling til, om det er noget for dem, siger hun og håber også, at øens praktiserende læger vil møde op og høre om det.

Alle læger har nemlig mulighed for at udskrive de produkter, der er optaget i en forsøgsordning om medicinsk cannabis, men ingen læge er ifølge Lægemiddelstyrelsen forpligtet til det.

Der er i skrivende stund allerede solgt 36 billetter til arrangementet, hvilket ifølge arrangøren er flot, da der stadig er en måneds tid til. Der kan være 150 i Torvecentret, så der er stadig billetter, som koster 50 kroner i forsalg, og som kan bestilles ved at sende en mail til christa@live.dk senest den 24. februar.