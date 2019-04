Forårskoncert: Jazzen på Ærø tager hul på ny sæson med Jacob Fischer Trio

Ærøskøbing: Ærø Jazzfestivals medlemsforening åbner 2019-sæsonen med en Jazzmatiné lørdag 27. april kl. 14 på Andelen. Her deltager Jacob Fischer Trio featuring Francesco Calí. Det skriver forneingen i et nyhedsbrev.

Billetter koster 150 kroner inklusive en øl eller et glas vin. Man kan forhåndsreservere på louise@vidennu.dk. Der er 50 siddepladser, der går efter først-til-mølle princippet. En tredjedel af pladserne er allerede reserverede.

Medlemsforeningen oplyser i øvrigt, at planlægningen af sommerens jazzfestival 2019 er i fuld gang. Det bliver i år med armbånd. For at festivalens åbne koncerter på Det Gamle Værft kan løbe rundt, har man nemlig fået designet et festivalarmbånd. Med armbåndet støtter man den åbne jazz på Ærø. Armbåndet koster 100 kroner indtil 1. maj. Herefter koster det 130 kroner.

Man kan købe et armbånd allerede nu. Armbåndet hentes på havnen, når festivalen starter.