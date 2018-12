Det er i år 100 år siden, at influenzaepidemien den spanske syge hærgede over hele verden og også ramte hårdt i Marstal. I især november slog sygdommen ned, og flere familier blev på det nærmeste udslettet. I december blev der holdt en mindegudstjeneste for de faldne under krigen og ofrene for den spanske syge, og det blev ikke en glædelig jul for marstallerne det år.