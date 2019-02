Folkeuniversitetet på Ærø tilbyder et kursus i religionsfilosofi

Marstal: Der er mange gode tilbud om oplysende foredrag og undervisning på Ærø.

Folkeuniversitetet bidrager således med flere. Nu lanceres et nyt tiltag. Et kursus, der strækker sig over fire lørdage hen over året, som beskæftiger sig med et emne, som nogen måske vil vurdere som lidt langhåret.

Men spørger man én af underviserne, tidligere professor Viggo Mortensen, der bor på Gammelgaard i Bregninge, så er det ikke tilfældet.

- Det er et forsøg på at italesætte nogle evige problemer. Ikke at de bliver løst, men man kan godt blive lidt klogere af at tænke over dem. Det er spørgsmål om mening og meningsløshed, det ondes problem, skyld og tilgivelse, frihed og ufrihed, magt og afmagt, tid og evighed. Det er almenmenneskelige spørgsmål, der stiller sig i grænseområdet mellem filosofi og religion, hvor det religiøse har at gøre med de menneskelige grundvilkår, som unddrager sig menneskets egen magt, siger Viggo Mortensen i en pressemeddelelse.