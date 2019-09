To parkeringsvagter fra Sønderborg har for første gang udstedt p-bøder i den forsøgsordning, Ærø Kommune kører med udlånte p-vagter fra Sønderborg Kommune.

Ærøskøbing: En række bilister har onsdag fået en ærgerlig overraskelse til en værdi af minus 510 kroner. Klokken 12.30 da avisen møder to parkeringsvagter, har de nemlig udstedt omkring 20 bøder - eller parkeringsafgifter, som det retteligt hedder.

Det er første gang i forsøgsordningen med parkeringsvagter udlånt fra Sønderborg Kommune, at de rent faktisk udsteder bøder, selv om det er tredje gang, de er her. Det fortæller p-vagt Brian Valentin, inden han sætter endnu en seddel under en vinduesvisker.

- De første to gange uddelte vi kun flyers. Hvis vi kunne give en afgift, så satte vi en flyer, fortæller han.

Og det har tilsyneladende virket. I hvert fald fortæller Brian Valentin, at han og hans kollega den første gang, de gik en tur på Gilleballetofte og Baggårde i Ærøskøbing, udleverede 32 flyers, men i dag er det kun blevet til fire parkeringsbøder på den strækning.

Brian Valentin er klar over, at der er SMS-kæder og advarsler på Facebook, og at det sandsynligvis også tæller med. Det er især to timers parkeringszonerne, de to p-vagter er opmærksommme på.

Det er foreløbig sidste gang, de to er på Ærø, oplyser Brian Valentin. Det er nu op til de lokale politikere, om forsøgsordningen skal stoppe eller gøres permanent.

Formand for det tekniske udvalg Lennart Mogensen (V) fortæller, at det er planen at evaluere den et-årige forsøgsordning til januar. Han siger, da han hører, at der er udskrevet 20 bøder på en formiddag:

- Det viser jo bare, at der er behov for dem. Jeg synes, lovgivningen skal følges, også på Ærø. Hvis det får folk til at ændre adfærd, er det godt, og hvis ikke kommer de formentlig igen. Nu må vi se, hvad vi bliver enige om. Jeg synes, de har været langmodige med at give venlige sedler og gå forbi håndværkerbiler, men umiddelbart er lovgivningen lavet for at skulle følges.