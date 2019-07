Fodboldskolen ringer ud

91 ærøske børn var i år tilmeldt DBU's fodboldskole, der i denne løb over grønsværen på Marstal Stadion. Det var lidt flere end de 84, der sidste år valgte at bruge en uge i boldens tegn. Ifølge fodboldskoleleder Henning Hansen har det sikkert hjulpet på tilmeldingsiveren, at man i år havde flyttet ugen frem i sommerkalenderen.