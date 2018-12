Flere sommerhuse på vej til Ærø: Ny lov åbner op for 58 nye sommerhusgrunde på Ærø

Den nye planlov åbner op for, at der kan udstykkes 58 nye sommerhusgrunde i Jørbæk og Vitsø ved Søby. Om sommerhusene kommer, afhænger dog fuldt ud af de private lodsejere, som ejer jorden, hvor sommerhusene skal ligge.

Søby: Der er formentlig flere sommerhuse på vej til Ærø.

En ny planlov er netop blevet vedtaget, og den giver mulighed for at der kan udstykkes 58 nye sommerhusgrunde i Jørbæk og Vitsø ved Søby.

Ærø Kommunen havde søgt om lov til at udstykke 90 sommerhusgrunde, men ender altså med at få tilladelse til at udstykke 58 grunde på et samlet areal på cirka 19 hektar.

Det fortæller det ærøske folketingsmedlem Anders Johansson (K), der har fulgt arbejdet med den nye planlov tæt.

- Det er noget, vi har ønsket i mange år på Ærø. Det er en kæmpe mulighed, som vi bør gribe. Vi (de ærøske politikere, red.) har tit undret os over, hvorfor vi ikke kunne få lov til at etablere flere sommerhusgrunde. Nu er muligheden her, og den vil komme hele øen til gode, siger han.

De nye sommerhusgrunde ligger på privat jord, og det bliver derfor op til de private lodsejere at beslutte, om de har lyst til at sælge deres jord til kommende sommerhusejere. Det fortæller Lennart Mogensen (V), der er formand for teknik-, miljø- og havneudvalget.

- Sommerhusene skal ligge i områder, som er privatejede, og kommunen kan ikke ekspropriere. Så det bliver op til de private lodsejere at beslutte, om de vil udstykke deres jord og sælge den videre som sommerhusgrunde, fortæller Lennart Mogensen, der ligesom Anders Johansson glæder sig over nyheden.

- Vi har i øjeblikket kun 42 sommerhusgrunde på Ærø, og det er alt for lidt, når man sammenligner os med andre kommuner. Så det er en glædelig nyhed, og det er rigtigt godt for Søby, som jo også har en havneudvidelse i vente, siger Lennart Mogensen.

Næste skridt bliver, at kommunen retter henvendelse til de private lodejere, der ejer jorden, hvor sommerhusgrundene skal ligge.

- Hvis de siger ja til at være med i projektet, vil kommunen gå videre med myndighedsopgaven, som blandt andet er at udstykke grundene. Salget af grundene skal ske direkte mellem lodsejeren og køberen, forklarer Lennart Mogensen.