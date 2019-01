Flere opgaver efter sundhedsreform: Borgmester frygter for Ærø Kommunes overlevelse

Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), forudser, at Ærø vil få svært ved at overleve som selvstændig kommune, hvis regeringens sundhedsreform med nedlæggelse af regionerne bliver til virkelighed.

Christiansborg/Ærø: Hvis regeringens bud på en sundhedsreform, hvor regionerne nedlægges, bliver til virkelighed, kan det betyde et farvel til Ærø som selvstændig kommune. Det frygter øens borgmester, Ole Wej Petersen (S).

Regeringen lægger blandt andet op til, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser på landets sygehuse. Det er især patienter med lidelser som lungesygdommmen KOL, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, angst og depression, som regeringen forventer i højere grad kan behandles i eller tættere på hjemmet. Det, forudser Ole Wej Petersen, vil lægge et større pres på kommunerne.

- Det er sådan set kommunen, de her opgaver bliver væltet over på. Så min frygt er, at kommunestørrelserne igen vil blive taget op til revision, og at Ærø Kommune måske slet ikke overlever sådan en omgang, siger han.

Borgmesteren tænker tilbage på kommunalreformen, hvor mindre kommuner netop blev lagt sammen til større for at kunne klare de opgaver, som amterne førhen havde taget sig af. Han ser for sig, at kommunens plejecentre med den nye reform eksempelvis vil få flere opgaver med at behandle kronikere - opgaver som sygehusvæsnet hidtil har taget sig af. Det vil kræve mere personale og måske også læger tilknyttet, forudser han.

Det er ikke som sådan Ærø Sygehus, han i første omgang er bekymret for, men simpelthen øens overlevelse som selvstændig kommune.

- Jo flere opgaver, der bliver læsset over på kommunen, jo større et apparat skal vi have, og det bliver godt nok svært at få økonomien til at hænge sammen, og så vil der være et pres for at blive lagt sammen med en større kommune. Og så vil Ærø ikke være det samme, som Ærø har været før. For hvis vi mister vores kommune, går det stærkt med affolkningen af øen. Det er jeg ret overbevist om.

Hvorfor?

- Dels mister vi den administration, der er her. Og dels er kommunens økonomi presset, og der hvor man har to af samme slags, vil man ikke understøtte på samme måde. Der er en navigationsskole i Svendborg og en her for at give et eksempel. Og man vil ikke understøtte en navigationsskole på Ærø, når man har en lige ved siden af, siger han.

Ole Wej Petersen trøster sig med, at hans parti, Socialdemokratiet, ønsker at bevare regionerne, og han sætter derfor sin lid til, at der kommer et nyt flertal efter folketingsvalget. Selv synes han, at det er for tidligt at ændre strukturen med regionerne, der kun har eksisteret i 12 år.

- Det er kort tid, inden man begynder at lave det om igen. Man kan ikke bare lave om hele tiden, for så finder man ikke ud af, hvad der virker.