Flere ledige skal videreuddannes: Jobcenter søger uddannelsesambassadør

Ærø: Job- og voksencentret på Ærø har fået en pose penge fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at få flere ufaglærte ledige i uddannelse.

Centret søger derfor lige nu en uddannelsesambassadør, som skal hjælpe ledige dagpengemodtagere til at komme videre i systemet.

- Det handler om at give ledige ufaglærte dagpengemodtagere et uddannelsesløft. Det kunne for eksempel være en ledig arbejdsmand, som har arbejdet hos en elektriker, men som nu står og mangler nogle kvalifikationer for at kunne komme videre. Ham vil uddannelsesambassadøren kunne hjælpe - for eksempel med nogle AMU-kurser. Uddannelsesambassadøren kan også hjælpe ledige til at blive voksenlærlinge, fortæller Morten Beck, der er faglig koordinator hos job- og voksencenter Ærø.

Jobbet som uddannelsesambassadør er tidsbegrænset til et år, og der er ansøgningsfrist den 27. januar.

Ifølge Danmarks Statistik lå arbejdsløshedsprocenten på Ærø i sidste kvartal af 2018 på 3,7. På landsplan var arbejdsløshedsprocenten 3,9 i samme periode. /ANBI