Bregninge/Ærøskøbing: Torsdag og fredag den 25. og 26. juli får ærøboerne mulighed for at lytte til to orgelkoncerter med den finsk-græske organist Ilpo Laspas. Han spiller torsdag klokken 19.30 i Bregninge Kirke og fredag klokken 19.30 i Ærøskøbing Kirke.

Laspas er uddannet ved Sibelius-Akademiet i Finland og tilhører i dag verdenseliten indenfor cembalo- og orgelspil. Han tog doktorgrad i 2016 med emnet "J.S Bachs musik - forskellige aspekter i fortolkningen af hans musik på orgel og cembalo". Ilpo Laspas har også studeret i Berlin, Paris og Holland. I de seneste år har han specialiseret sig i at arrangere store klassiske værker for kor og orgel - sammen med en omfattende international koncertvirksomhed.

På Ærø vil Ilpo Laspas spille to forskellige programmer og også improvisere over det tema, publikum giver.

Der er fri entré.