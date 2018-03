Ærø: Det er næsten et år siden, at produktionsselskabet Marlowfilm Productions offentliggjorde planer om at filmatisere Carsten Jensens succesroman "Vi, de druknede". Siden har der været tavshed om projektet, men nu kan producerne løfte sløret for ambitionsniveauet. 200 millioner kroner lyder budgetoverslaget på, fortæller Mikael Windelin, der sammen med Deborah Marlow fra Marlowfilm Productions står bag filmatiseringen.

"Vi, de druknede" som tv-serie Sidste sommer kom det frem, at produktionsselskabet Marlowfilm Productions, der har stået bag storfilmen "Danish girl", har købt rettigheder til at filmatisere Carsten Jensens succesroman "Vi, de druknede".Romanen følger en gruppe søfolk fra Marstal over flere generationer og på rejse i hele verden. Derfor skal optagelserne foregå både på Ærø, men også andre steder i verden.



Marlowfilm Productions regner med et produktionsbudget på 200 millioner kroner, hvilket ville gøre serien til den dyreste i Danmark nogensinde, hvis det lykkes at finde finansiering.



Marlowfilm Productions regner med at have en endelig aftale klar i slutningen af året, så optagelserne kan gå i gang i sommeren 2019.

- Det bliver den dyreste danske serie til dato, siger han.

Til sammenligning havde DR-serien "1864" et budget på 173 millioner kroner.

Mikael Windelin fortæller, at de endnu ikke kan garantere, at serien, der er støttet af Filmfyn, vil blive en realitet, men at arbejdet skrider fint fremad.

- Med en film eller serie kan man ikke være sikker før første optagedag. Men fornemmelsen er rigtig god, siger han og fortæller, at status lige nu er, at serien er blevet præsenteret for en række salgsagenter og distributører ved filmfestivalen i Berlin, hvor projektet blev "rigtig godt modtaget".