Fejres med Riga Balsam og sang: Kirkeskib vender tilbage til Marstal efter 80 år i København

Lørdag den 16. marts bæres tre kirkeskibe fra Marstal Kirke til kapellet ved kirkegården på Ommelsvejen. Et af skibene er vendt "hjem" til Marstal efter at have hængt i den nu nedlagte Absalons Kirke i København i 80 år.

Marstal: Et kirkeskib doneret af menigheden i Marstal til en kirke i København skal ikke hensygne gemt og glemt i et magasin i en kælder. Så derfor er skibet vendt tilbage til Marstal, hvor det nu får et nyt liv i Marstal Kirkegårds kapel. Det er kort fortalt konklusionen på den historie, der begynder i 1934, hvor Marstal Kirke var blandt de sogne, der samlede ind til opførelsen af Absalons Kirke på Vesterbro i København. Imponerende 100.000 kroner blev det til, skriver lokalhistoriker Gunner Egholm Rasmussen i en artikel om emnet i Ærø Seniorpost. Marstals daværende præst, pastor Krarup Hansen, syntes også, den nye kirke skulle have et kirkeskib, og sådan gik det til, at "Marstal" bygget af Gorm Clausen har hængt i kirken siden indvielsen i september 1934. Kirken blev imidlertid solgt i 2014, og Gunner Egholm Rasmussen har fundet ud af, at det nu stod i et magasin. Det kom Marstals nuværende præst for øre. - Hvis det bare stod i magasin, ville vi da gerne have det tilbage, fortæller Regnar Møller Nielsen, og sådan gik det.

Riga, sømandsviser og salmer Skibet, som er en tremastet bramsejlsskonnert og en tro kopi af skibet "Yrsa" fra 1901-02, kom i november til Marstal Søfartsmuseum, hvor det er blevet restaureret. Og lørdag den 16. marts skal det officielt og under stor festivitas indvies på sin nye plads. Men fordi der allerede hænger et skib magen til, skal "Yrsa", som Regnar Møller Nielsen kalder skibet, hænge i kapellet. - Kapellet på Ommelsvejen har ikke nogen kirkeskibe, og der bliver begravet mange søfolk derfra, og de skal også have et kirkeskib, siger han. Men faktisk får "Yrsa" fint selskab i kapellet. Søfartsmuseet har nemlig valgt at donere den jagtbyggede barkentiner "Bethseda", som tidligere har hængt i missionshuset Bethseda. Og for at det ikke skal være løgn, har den lokale modelbygger skibstømrer Jørgen Brolund også doneret en firmastet fuldrigger, som også skal op at hænge i kapellet. Alle tre skibe skal bæres fra Marstal Kirke til kapellet under en ceremoni, der begynder klokken 13 lørdag den 16. marts, og som både involverer Marstal Småborgerlige Sangforening og Riga Balsam undervejs på gåturen. Og nu kunne man måske forledes til at tro, at rigaen er museumsleder Erik Kromanns værk, men det er faktisk præstens egen idé. - Det skal da med, når vi skal slæbe skibe fra den ene ene af byen til den anden, og vi skal da også have en sømandssang. Det skal da til, griner han og tilføjer dog, at sømandsviserne og rigaen skiftes ud med salmer i kapellet. - Det er folkeligt og festligt fra Marstal Kirke, hvor vi hygger os og får en Riga at styrke os på undervejs. Ved kirkegårdens låge bliver vi tavse og alvorlige, og så bliver vi mere andagtsagtige.