Fare for at skorstenen kollapser: Museum søger om penge til at renovere Hammerichs Hus

En af væggene i ildstedet i Hammerichs Hus er ved at skride ud, og der er fare for, at skorstenen kan brase sammen. Derfor leder Ærø Museum nu efter penge til renovering af skorstenen, og museet har søgt om underskudsgaranti hos Ærø Kommune.

Ærøskøbing: En mindre reparation af ildstedet i Hammerichs Hus viste i foråret, at den ene side er ved at skride ud, og at der er risiko for at skorstenen vil kollapse.

Derfor har Hammerichs Hus været lukket for besøgende hele sommeren.

Ærø Museum har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at finde en løsning, så huset kan genåbnes, og der er nu indhentet tilbud fra håndværkerne på restaurering af ildsted og skorsten. Tilbuddet lyder på 121.094 kroner.

Museet kan selv bidrage med 12.000 kroner, mens Slots- og Kulturstyrelsen bidrager med 30.000 kroner. Der mangler altså 79.094 kroner for at renoveringen kan blive en realitet, og de penge forsøger museet nu få hos fonde.

- Men det kan være vanskeligt af få fondsmiler til istandsættelsesopgaver, og da Slots- og Kulturstyrelsens bidrag på 30.000 kroner udløber i august 2020, søger vi om en underskudsgaranti hos Ærø Kommune, fortæller Kim Furdal, der er leder af Ærø Museum.

- Vi vil helst ikke risikere at miste Slots- og Kulturstyrelsens bidrag, fordi vi ikke nåede at udføre arbejdet i tide, og derfor beder vi kommunen om at holde hånden under projektet med en underskudsgaranti, hvis det viser sig, at bliver svært at skaffe fondsmidler, siger Kim Furdal.

Museumslederen indrømmer, at Hammerichs Hus ikke er det letteste museum at drive, fordi museet ligger i et fredet hus, og fordi huset kræver meget vedligehold.

- Men det er et anderledes museum, og mange betragter huset som lidt af en Maggi-terning. Et koncentrat af den tid, hvor Ærøskøbing gik fra at være skipperby til at være eventyrby. Museet har en stor værdi for beboerne i Ærøskøbing, og mange sætter pris på museet, siger Kim Furdal og tilføjer, at renoveringen gerne skulle være gennemført i foråret 2020, så huset kan være klar til åbning til næste sæson.

- Det er i hvert fald bestyrelsens ønske, siger han.

Museets ansøgning har været behandlet i kultur- og socialudvalget, men udvalget sendte sagen videre til økonomi- og erhvervsudvalget, som udsatte sagen. Borgmester Ole Wej Petersen (S) oplyser, at man ønsker en generel redegørelse for, hvor meget af kommunens støtte der går til Ærø Museum, og hvor meget der går til at drive Søbygaard, som hører under Ærø Museum.