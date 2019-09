Færgerederierne: Der er opbakning til udvidelse af landevejsprincippet

"Det skal ikke være dyrere at flytte sig en kilometer til søs end det koster på landevejen", er et ønske fra Færgerederierne, der holder generalforsamling på Fanø i weekenden.

Landevejsprincippet, som også kaldes trafikal ligestilling, betyder, at det skal koste det samme at flytte sig en kilometer til søs, som det koster på landevejen, er over de seneste år er blevet styrket med en række politiske aftaler. Senest i november sidste år blev tilskuddet til færgedriften hævet, og tilskudsperioden udvidet til 46 uger.

Fanø: Når Færgerederierne i weekenden mødes til generalforsamling på Fanø bliver det blandt andet med ønsket om, at det såkaldte landevejsprincip bliver udvidet til at gælde hele året, og der er allerede bred opbakning til tanken på Christiansborg, konstaterer foreningen.

Gratis for cykler og gående

Ifølge Færgeanalysen 2019 har indførslen af landevejsprincippet allerede bidraget positivt til aktiviteten på øerne. Men Dansk Folkeparti ønsker at udvide ordningen, så det også i sommerperioden er muligt at få billige billetter til færgerne.

- Vi er ikke i mål, for "landevejsprincippet" er ikke helt gennemført. Øerne savner at få sommerperioden med, og det bør være gratis for cykler og gående, ligesom det er på landevejen. Det synes jeg, at der er rigtig meget fornuft i, og vi skal lytte til øboerne og hjælpe dem med, hvordan vi realiserer dét ønske, citerer Færgerederierne Mette Hjermind Dencker (DF) for at sige.

Fra Socialdemokratiet bakker Lennart Damsbo-Andersen op. Han mener, at det afgørende er, at en udvidelse af ordningen sker i dialog med øboerne.

- Det skal vi have fokus på i den kommende valgperiode, siger han.