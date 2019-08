Ærøs 1. viceborgmester, Inga Blom Thomas (P), er gift med en styrmand på Ærøfærgerne, og det kan betyde, at hun må erklære sig inhabil i sager om færgerne, der vedrører hendes mands stilling. Hun mener, at strenge habilitetsregler kan blive en trussel for kommunens selvstændighed.