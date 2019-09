Det kan være mere end normalt svært som gangbesværet at benytte elevatorerne om bord på tvillingefærgerne. Carsten Grods sidder i kørestol og har selv helt opgivet at bruge dem. Danske Handicaporganisationer vil have fokus på problemet, et problem som færgedirektør Keld Møller kender til, men som han har svært ved at se en løsning på.