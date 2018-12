Færgedirektør: Pris og tidsplan for færgeleje holder

- Vi havde faktisk håbet, man kunne gå i gang med at støbe lidt tidligere end til januar, men der røg lige en uge på grund af dårlig vejr. Vi vidste, at der ville komme nogle dage henover julen, hvor man skulle have fri, men vi havde også oprindeligt håbet, at det kunne indhentes lidt i forvejen. Men i stedet endte vi så med at vejret forsinkede det hele i en uges tid, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det er som sagt ikke noget, der skubber færdiggørelsen ud over januar, vurderer Keld Møller.

1,8 milioner kroner

Prisen på oplæggerlejet ser efter færgedirektørens forsigtige skøn heller ikke ud til at skride i forhold til det budgetterede.

- Tilbuddet på arbejdet lød på 1,8 millioner kroner, og det mener jeg holder. Det hedder så "plus uforudsete udgifter", hvis man under arbejdet støder på noget helt ekstraordinært, man ikke havde forudset, men det er altså ikke sket endnu, forklarer Keld Møller.

- Vi får en opdatering om en uges tid, men jeg ved, at vi har fået lavet nogle småtterier af dem, nu de var i gang, men det er ikke ting, der har med arbejdet på færgelejet at gøre. Det drejer sig om en fender ovre på den anden side ved kajen, hvor vi opdagede, at den var knækket af, og der ikke var noget at hænge den i. Så der havde vi den ene flåde derovre at ligge for at reparere det. Og det er klart, at den slags kom udover den aftalte pris, men det skal jo laves, siger færgedirektør Keld Møller.