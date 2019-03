Rise: Søndag 10. marts er der fællesgudstjeneste i Rise Kirke.

Det fælles består i, at det er med alle kirkens tre præster samt alle kirkesangeres deltagelse.

Anledningen er, at Ærø er fripastorat under Fyns Stift. Derfor har menighedsrådet lov til, at lege lidt med forskellige gudstjenesteformer, som står der i pressemeddelelsen fra menighedsrådet.

Gudstjenesten finder i øvrigt sted klokken 14.00 og ikke klokken 10.00, som det ellers har været annonceret andre steder. /cak