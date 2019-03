Erling Bonnesen om bryllupskrisen: - Det er langt voldsommere end vurderet fra starten

Udviklingen i bryllupsturismen er "meget ærgerlig", mener Erling Bonnesen (V), som har bedt socialminister Mai Mercado (K) om at se på sagen igen.

Ærø/Christiansborg: Bryllupsturismen på blandt andet Ærø har udviklet sig på en meget ærgerlig måde, siden en central, statslig enhed overtog opgaven med at kontrollere de udenlandske par, der ønsker at blive viet i Danmark. Det mener Erling Bonnesen (V), som derfor har bedt børne- og socialminister Mai Mercado (K) om at se på sagen igen.

- Jeg hører fra gode, lokale kræfter (på Ærø, red.), at antallet af vielser er faldet med 90-95 procent, og det påvirker alle de afledte aktiviteter: bespisning, overnatning og øvrige turismeaktiviteter. Det er meget ærgerligt, og det er langt voldsommere, end det var vurderet fra starten, siger Erling Bonnesen, som har læst de seneste artikler i Fyns Amts Avis om udviklingen.

Erling Bonnesen nævner flere gange, at den nye lov ikke er en sag, der har groet i Venstres have, som han udtrykker det. På spørgsmålet om, hvorfor Venstre ikke har råbt op og været mere aktive i sagen før nu, siger han:

- Det er ministeren på området, der løber foran. Men min egen personlige vurdering er, at jeg gerne ser, at der bliver set på den sag igen.

Hvad mener du med at se på den igen?

- Forstået på den måde, at det bør være muligt få sikret, at man får foretaget de tjek, der skal gøres inden vielserne, hurtigt, så man fanger fup- og proformaægteskaberne, som ikke må gå igennem.

Men mener du, at konstruktionen med den centrale enhed skal laves om, eller hvad forestiller du dig, der skal gøres?

- Det må ministeren og ministeriet se på.

Men hvad mener du?

- Jeg mener det vil være fint at få set på det igen.

Men hvad vil dit forslag være? Du må vel også have en idé om, hvad der så skal gøres.

- Man bør se på, hvordan det kan skrues sammen, så man sikrer, at fup- og proformaægteskaberne ikke løber igennem, men at man så samtidig får sagt ok til de mange positive, siger han.

Nærmere en konkret løsning kommer Erling Bonnesen ikke, andet end at han mener, det skal gøres mere smidigt. Han mener, det må være ministeriet og ministeren, der kommer med løsningen. Og ifølge Erling Bonnesen har Mai Mercado allerede lyttet.

- Min opfattelse er, at hun som minister er ved at se nærmere på det.