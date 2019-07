Eriks Hale har Danmarks 7. reneste badevand

Friluftsrådet har for nylig opgjort en liste med de strande, der har Danmarks reneste badevand. To ærøske strande befinder sig i top 20.

Ærø: En opgørelse fra Friluftsrådet viser, at de fynske strande topper listen over strande med rent badevand. Hele 13 strande på eller omkring Fyn er at finde på top-20 listen. Heraf findes to af dem på Ærø.

Eriks Hale er den højst placerede af ærøske strande med en placering som nummer syv på listen, hvilket dog er et fald fra sidste års førsteplads. Den anden ærøske strand i top 20 er Søby Strand, som kommer ind på en 15. plads. Fra Vesterstrand i Ærøskøbing vajer der også et blåt flag, men på listen over strande med det reneste badevand kommer den ind på plads nummer 41.

Blå Flag er en international miljømærkningsordning, der bliver tildelt strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet og arbejder for at højne strandens eller havnens standard.

På alle Blå Flag strande i Danmark er der i løbet af sommeren blevet taget badevandsprøver, hvor vandet er blevet analyseret for E. coli og Enterokokker. Listen fra Friluftsrådet er baseret på, hvilke strande der samlet set scorer lavest. Der er over 200 Blå Flag strande i Danmark.