Erhvervsmand siger stop efter ti år: Ærø Vand skal have nyt bestyrelsesmedlem

Ærø: Det kommunale vandselskab Ærø Vand skal have en nyt bestyrelsesmedlem. Hans Grydehøj har nemlig valgt at forlade bestyrelsen. Det bekræfter han over for Fyns Amts Avis.

- Jeg har siddet i Ærø Vands bestyrelse, siden selskabet blev stiftet for ti år siden. Ti år er længe, og så er det godt, der kommer nogle friske øjne til, lyder begrundelsen fra Hans Grydehøj.

Formand for Ærø Vand Bent Juul Sørensen bekræfter, at Hans Grydehøj træder ud af bestyrelsen, men har derudover ingen kommentarer.

Ifølge formanden er det kommunalbestyrelsen, der vælger bestyrelsesmedlemmer til Ærø Vand, og det vil ifølge formanden ske på næste kommunalbestyrelsesmøde i august.

Erhvervsmanden Hans Grydehøj, som grundlagde solvarmevirksomheden Sunmark Solutions, som senere blev opkøbt og derefter fusionerede med Arcon Solar, blev i øvrigt nævnt som en mulig kandidat til at træde ind i bestyrelsen for Marstal Fjernvarme på det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Pladsen gik dog i stedet til Lennart Mogensen (V).

Ifølge referatet var det flertallet i byrådssalen bestående af Ole Wej Petersen og Peter Hansted (S), Jens Weiss (løsg.), Lennart Mogensen, Mona Madsen og Kaj Nøttrup (V), Minna Henrisken (SF) samt Bent Juul Sørensen (Æ), der pegede på Lennart Mogensen.

Ærø Vand, som er 100 procent ejet af Ærø Kommune, leverer drikkevand til husstande i den tidligere Marstal Kommune og håndterer spildevand fra samtlige husstande i Ærø Kommune tilsluttet det offentlige kloaknet. Udover Bent Juul Sørensen sidder Jens Weiss (næstformand) i bestyrelsen sammen med Flemming Boye (DF) og Ole Steensberg Øgelund, som er direktør i forsyningsselskabet Vand og affald.