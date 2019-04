Endnu et fald: Ærø bevæger sig hastigt mod de 6000 indbyggere

Ærø: Her på avisen tæller vi ned til indsættelsen af elfærgen Ellen, men måske burde vi også have en nedtælling for befolkningstallet, som længe har bevæget sig mod de 6000 indbyggere på Ærø.

Og ligesom det forleden gik den forkerte vej for Ellens nedtælling, går det desværre også den forkerte vej for antallet af indbyggere i Ærø Kommune. Den seneste måned endda med faretruende raske skridt. Der er nemlig blevet 26 færre ærøboer i marts måned, så tallet ved udgangen af måneden landede på blot 6014 indbyggere. Det viser Ærø Kommunes egen opgørelse.

Det er især et misforhold mellem fra- og tilflyttere, der giver den kedelige manko. 16 tilflyttere kan ikke opveje de 35, der er flyttet fra øen. Sammen med den klassiske forskel på dødsfald og fødsler (denne gang ni mod to) giver altså et samlet minus på 26 og et minus på i alt 51 allerede for 2019.

Til sammenligning gav årets tre første måneder de to foregående år et minus på 16 indbyggere. 2017 endte med et fald på syv, mens 2018 stak helt af med et svind på 115 indbyggere.