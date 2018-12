Endnu et dyk i befolkningstallet på Ærø: 118 færre ærøboere siden 2017

Ærø: Det går fortsat den forkerte vej med befolkningsstatistikken på Ærø. Ifølge kommunens tal er indbyggertallet faldet med yderligere 15 personer i november.

Det dalende indbyggertal blev i forrige uge diskuteret til et udsolgt debatteri i Torvecentret i Marstal. Omkring 60 ærøboer var mødt op til debatten, hvor et panel bestående af turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken, journalist, debattør og blogger Maj My Midtgaard Humaidan og medlem af kommunalbestyrelsen (Ærø Plus) og tidligere turist- og erhvervsdirektør Carl Jørgen Heide diskuterede, hvad der skulle til at vende puljen. Også tilhørere fra salen kom med deres indspark til debatten, som for eksempel flere kaffeambassadører, bofællesskaber og bedre muligheder for små økologiske landbrug.

Ærøs befolkning er nu på 6062 indbyggere, hvilket er et fald på samlet set 118 personer i 2018.