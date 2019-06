Endelig et plus: Flere ærøboer i maj måned

Ærø: Efter at det i mange måneder er gået den forkerte vej, er der i maj måned et plus at finde i den statistik over befolkningstallet på Ærø, som Ærø Kommune hver måned forfatter. Den viser nemlig, at ærøboerne tæller ti flere ved udgangen af måneden, end da måneden begyndte, da det er steget fra 6014 til 6024 indbyggere i kommunen.

Det positive tal skyldes, at der i maj har været en del flere tilflyttere end fraflyttere, helt præcist 38 mod 22 i tilflytternes favør. På negativsiden tæller på den anden side, at der har været ni dødsfald mod kun tre nyfødte borgere. Alt i alt giver det altså et plus på ti.

Tallet for hele året til dato giver dog stadig et minus på 41, da året begyndte med 6065 borgere på Ærø.