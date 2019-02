Endelig beslutning: Ærøs nye sfo skal bygges tæt op ad skolen

13 stemte onsdag aften for, at Ærøs nye sfo skal ligge i Lunden tæt op ad skolen. Carl Jørgen Heide (P) og Minna Henriksen (SF) stemte ikke for og kaldte forløbet besynderligt og mærkværdigt.

Men det var dog ikke uden en vis diskussion i byrådssalen, at sagen endte sit mildest talt lange forløb med, at 13 stemte for det forslag. Lennart Mogensen (V) lagde ud med at medgive, at Venstre havde ændret holdning og var gået fra at mene, at en placering på Syrenvej var den mest optimale løsning til at gå ind for Lunden.

Ærø: Så blev der endelig truffet en beslutning. Onsdag aften stemte et stort flertal af kommunalbestyrelsen - som forudset i Fyns Amts Avis den 21. januar - for, at den nye sfo skal ligge i Lunden tæt op ad skolen.

Mads Boeberg Hansen (K) brugte sin taletid på at anerkende Flemming Boye (DF) for hans vedholdenhed og for at have bragt Lunden i spil igen, efter at Langelands Museum ellers havde vendt tomlen ned på grund af en for kort afstand til en fredet gravhøj.

Flemming Boye replicerede, at læren måtte være ikke altid at være så autoritetstro, for "den røde linje byggede ikke på særlig god research," sagde han blandt andet i en vanligt lang talestrøm.

Carl Jørgen Heide (P) og Minna Henriksen (SF) som begge i forløbet har talt for Syrenvej, fordi det ville give en adskillelse og et afbræk i forhold til skoletiden, kaldte henholdsvis processen "besynderlig" og "mærkværdigt", fordi der tidligere i forløbet i to stående udvalg havde været flertal for Syrenvej. De var begge bange for, at sfo'en ender med at blive en del af skolen, så børnene ikke oplever et skift fra skole til fritidsordning.

Carl Jørgen Heide og Minna Henriksen valgte begge at udlade at stemme.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat seks millioner kroner til byggeriet. Prisen for den nye sfo bliver på omkring 9,5 millioner kroner, fremgår det af administrationens beregninger.