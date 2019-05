Fem folketingskandidater var under Fyns Amts Avis' valgmøde på Landbogaarden rørende enige om, at den nye lov om proformaægteskaber skal laves om. Flere gav udtryk for, at prøvelserne skal sendes tilbage til kommunerne, men ingen var tilsyneladende helt klar til at lukke den centrale prøvelsesenhed.