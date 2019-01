Marstal Fjernvarme arbejder stadig på at slukke de sidste gløder i den brand, som opstod i fjernvarmes flisbjerg den 15. december. Selvom branden nu har stået på en måned, har beboerne i området ikke klaget over lugtgener, fortæller driftsledere

Ærø: Under overskriften "Kan brænde i flere dage: Meterhøje flammer i selvantændt bjerg af flis ved fjernvarmeværk" skrev faa.dk den 15. december historien om, at der var gået ild i flisbjerget ved Marstal Fjernvarme.

Her en måned senere er der stadig gløder i flisen, fortæller Lasse K. Larsen, der er driftsleder hos fjernvarmen.

- Vi går stadig og "hygger os" med at slukke de sidste gløder. Vi er begyndt på at sprede flisen yderligere ud, og jeg vil tro, at de sidste gløder er slukket i løbet af et par dage, fortæller han.

På fjernvarmens hjemmeside kan man læse en rapport om lugtgener fra flisen. Rapporten er lavet i oktober 2018, altså før flisbranden opstod, og den er lavet på baggrund af klager fra naboerne i de nærliggende boligområder. Rapporten konkluderer, at der i den varme sommerperiode godt kan have været lugtgener, men at generne ikke har været sundhedsskadelige.

Branden, som brød ud den 15. december, og som altså nu har varet i en måned, har ikke resulteret i flere klager fra beboerne, fortæller Lasse K. Larsen.

- Østenvinden har heldigvis gjort, at røgen ikke er gledet ned over byen. Vi har ikke fået nogen klager, men det er jo heller ikke et problem, vi har kunnet gøre så meget ved ud over at fortsætte slukningsarbejdet, siger han.

Marstal Fjernvarme forventer, at alle skader fra branden bliver dækket af forsikringen.

- Vi har skader for cirka en million kroner, og vores forsikringsselskab dækker for fire millioner kroner. Den flis, der ligger spredt ud over marken (ved Autogaarden, red.), kan vi ikke genanvende, da brandvæsenet har slukket det med saltvand. Det kan vi ikke smide i kedlen, siger han.

Fjernvarmen arbejder i øvrigt på at finde en ny flisleverandør, så den ikke længere behøver at modtage så store mængder flis på én gang. Brandfolk har tidligere udtalt, at branden formentlig er opstået, fordi flisbjerget var blevet for stort.