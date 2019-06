En af de sjovere arbejdsopgaver: Tækkemand er i gang med at tække Ærøs mest fotograferede hus

Marstal: Det ikoniske badehus på Eriks Hale med det lille fine stråtag er i gang med at få en større overhaling.

Huset ejes af Kristian H. Kristensen, og han har hyret tækkemand Nicholas Care til at stå for renoveringen.

Badehuset skal have nyt stråtag, ny kvist og flere af ydervæggene skal også skiftes.

- Sidste gang vi fik huset renoveret var i 2000, så nu er det tid til at få gjort det igen. Dengang fik vi nye sider på huset, og de trænger så til at blive skiftet igen, for det er hård for træværket på huset at være så tæt på Østersøen, siger Kristian H. Kristensen.

Huset blev bygget i 1931 af Kristian H. Kristensens farfar - der også hed Kristian H. Kristensen - og huset kostede 369 kroner at få bygget. Kristan H. Kristensen forventer dog ikke, at renoveringen anno 2019 kan klares for samme beløb.

- Jeg kender ikke den endelige regning endnu, men det bliver i hvert fald helt sikkert mere end 369 kroner, siger han.

Flere har opfordret Kristian H. Kristensen til at søge penge hos fonde, men den idé har han ikke forfulgt.

- Det tager utroligt lang tid at søge om penge hos fonde, så det vil jeg ikke begive mig ud i. Der er jo også tale om et privat hus. Så nu betaler jeg selv, men det ville da være rart, hvis nogle af de mange, som bruger huset i reklameøjemed, ville bidrage lidt til renoveringen, siger han og griner.

Nicholas Care er glad for at få opgaven med at tække det ikoniske badehus.

- Det er da en fed opgave. Det er ikke hver dag, man får lov til at lave sådan noget her, siger han.

Sivene, som bliver brugt til taget, er danske, og Nicholas Care fortæller, at de vil kunne holde i de næste 30 år.

- Jeg ville gerne have brugt ærøske siv, men de er desværre for lange til sådan et lille tag. Så i stedet bruger jeg danske siv. Taget kan holde i cirka 30 år, så jeg er formentlig gået på pension, når det skal skiftes, siger han.

Mens han har gået og renoveret taget, har han opdaget, hvor populært huset er.

- Der kom forleden nogle amerikanske turister, som gerne ville fotografere huset, men de måtte gå skuffet herfra. Men i løbet af de næste dage skulle det gerne var klar til fotografering igen, siger han.