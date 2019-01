Ellen har taget på: Ærøs elfærge vejer 40 tons mere end forventet

I en artikel i avisen for nylig beroligede projektleder på elfærgeprojektet Trine Heinemann med, at de ekstra kilo ikke er et problem for Ellens lasteevne . På daværende tidspunkt kendte hun ikke den præcise ekstra vægt, fordi resultaterne af en såkaldt krængningsprøve endnu ikke forelå. Det gør de nu, men den nye viden om de præcise 40 tons får hende ikke til at ændre holdning.

Lavere energiforbrug

Det fremgår af notatet, at den ekstra vægt ligger langt fremme i færgen, og det kan der være forskellige holdninger til, forklarer Trine Heinemann.

- Det, at den ligger fremad på snuden, er godt for energiforbruget, for så har den bedre fremdrift. Det, som navigatørerne siger ud fra deres erfaring med for eksempel tvillingefærgerne, er, at hvis du ligger for meget på snuden, kan det gå ud over manøvrebiliteten. Så det, vi blandt andet skal bruge demonstrationsperioden til, er, at færgernes mandskab, der sejler med hende til daglig, skal finde ud af, hvordan manøvreegenskaberne er i forkellige situationer, for det kommer også an på vejr og vind og last.

Derefter kan man ændre på det, der hedder færgens trim, som er et fartøjs placering i vandet. Gør man det, forøges vægten.

- Og så må vi tage det ekstra energiforbrug, siger Trine Heinemann.