Ellen er en eftertraget dame: Rift om pladserne i el-færgens besætning

En hel del af de ansatte hos Ærøfærgerne vil gerne arbejde på den nye el-færge Ellen. Men der er ikke mange pladser at give af, fortæller færgedirektør Keld Møller, for der skal kun være tre-fire ansatte om bord på hver overfart.

Ærø: En del af de ansatte hos Ærøfærgerne har fremsat ønske om at få arbejde på den nye el-færge Ellen. Det fortæller Keld Møller, der er færgedirektør hos Ærøfærgerne.

- Det er forståeligt nok, for det er jo det nye, siger han.

Men der er ikke mange pladser at tage af, for der skal kun være tre-fire besætningsmedlemmer om bord ad gangen. Når passagertallet er lavt (0-150) skal der være tre besætningsmedlemmer om bord på færgen. Når passagertallet er højt (150-200) skal der være fire besætningsmedlemmer.

- Driftbesætningen består af to navigatører og en person med sikkerhedsuddannelse. De skal være der, når passagertallet er under 150. Når der er mere end 150 passagerer om bord, skal der udover driftbesætningen være en i sikkerhedsbesætningen, der også skal have en sikkerhedsuddannelse. Rederiet forventer at bruge en cateringmedarbejder i driftbesætningen og personen i sikkerhedsbemandingen kan variere, afhængig af hvilken uddannelse der giver bedst mening på den aktuelle tur, forklarer Keld Møller.

Navnene på besætningen er klar, og det er alle sammen personer, der er ansat i rederiet i dag. For eksempel skal Benny Weber og Søren Svendsen være kaptajner. De er i øjeblikket kaptajner på M/F Skjoldnæs.

- Der kommer altså ikke til at være nogen skibsassistenter eller maskinister i driftbesætningen, og det kommer blandt andet til at give os lidt udfordringer på rengøringen og vedligehold, fortæller Keld Møller.

På de andre Ærø-færger hjælper skibsassistenterne til med rengøringen, men med kun tre besætningsmedlemmer på Ellen kan de kun nå den mest nødvendige rengøring.

- Vi ender nok med at tilkøbe noget rengøring til elfærgen, forklarer Keld Møller.

Ole Jensen, som er tilsynsførende på el-færgeprojektet, er blevet ansat hos Ærøfærgerne som teknisk chef.

- Ole vil, når Ellen er indkørt, overtage alle opgaver som teknisk chef, inklusive ansvaret som ledende maskinchef på M/F Ærøskøbing, siger Keld Møller.

Ole Jensen afløser Peder Helmann Hansen, som går på nedsat tid.