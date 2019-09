Ellen aflyst i nu halvandet døgn: Færgen har problemer med kontrolsystemet

Elfærgen Ellen måtte blive i havn efter sin første tur til Fynshav søndag morgen. Der er problemer med kontrolsystemet, erfarer Fyns Amts Avis, og det vides ikke, hvornår færgen er klar til at sejle igen.

Søby: I mere end halvandet døgn har elfærgen Ellen været aflyst på grund af tekniske problemer.

Fyns Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra færgedirektør Keld Møller, men han har haft for travlt til at besvare avisens opkald.

Avisen erfarer dog, at det var en alarm i kontrolsystemet, som satte Ellen ud af spil, og at der søndag blev tilkaldt en tekniker fra Danfoss til at udbedre fejlen.

Det vides ikke, hvor Ellen sejler igen.