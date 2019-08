Elektriker har købt byggegrunde og vil udvide blomsterkvarteret

Jack Hansen, der ejer elektrikerfirmaet El-System ApS, har købt det store areal for enden af Syrenvej, som han vil udstykke som byggegrunde. Han forventer, at der kommer til at ligge fire huse på grundene, og han har selv planer om at bygge et hus på grunden.

Marstal: Det såkaldte blomsterkvarter i Marstal, som ligger tæt på skolen og børnehaven og som består af villavejene Syrenvej, Primulavej, Tulipanvej og Violvej, er i gang med at blive større.

Elektriker Jack Hansen har købt den store grund for enden af Syrenvej, som han vil udstykke til cirka fire byggegrunde. Her kan byggeglade ærøboer og tilflyttere bygge sig et nyt hus, og Jack Hansen og hans familie har også planer om at bygge i området, siger han. Grunden har været ejet af Kurt Filipsen, og kommunen overvejede på et tidspunkt at købe grunden for at bygge en ny sfo der. Men planerne blev ændret, og nu har Jack Hansen altså købt grunden.

- Det hele er dog stadig i opstartsfasen, da planerne ikke engang har været i høring endnu, fortæller Jack Hansen.

I juni søgte han kommunen om at få lavet en lokalplan for området, og han har også søgt om tilladelse til at få ændret grundenes adresse fra Ommelsvejen til Syrenvej. Derudover har han søgt om, at den vej, der skal gå ind til husene, bliver gjort til offentlig vej, så kommunen kommer til at stå for blandt andet snerydningen.

Før sommerferien sagde teknik-, miljø- og havneudvalget ja til, at der skal laves en lokalplan for området, og at kommunen gerne vil vedligeholde vejen, dog kun hvis Jack Hansen selv betaler for etableringen af vejen.

Sagen skal behandles ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, og hvis punktet bliver vedtaget, bliver der udarbejdet en lokalplan for området, som skal sendes i høring i otte uger. Det fortæller Lennart Mogensen (V), der er formand for teknik-, miljø- og havneudvalget.